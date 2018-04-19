ماجد الفطيم الإماراتية تحصل على رخصة دور سينما في السعودية

القاهرة- وكالات:

قالت فوكس سينما المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم اليوم الخميس إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي في السعودية وإنها ستفتح دار عرض مزودة بأربع شاشات في الرياض خلال "الأيام المقبلة"، بحسب وكالة رويترز.

وتعتزم فوكس سينما استثمار ملياري ريال (533 مليون دولار) لفتح 600 شاشة عرض بالسعودية في الأعوام الخمسة المقبلة، وفقا للوكالة.

ورفعت السعودية في العام الماضي حظرا ظل مفروضا لأربعين عاما على دور السينما التجارية في إطار إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.

وافتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد، أمس الأربعاء 18 أبريل، أول دار سينما في السعودية، بعد 35 عاما من عدم وجودها بالمملكة.

وافتتحت السينما في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة السعودية الرياض.