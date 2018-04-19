أرباح العربية للأدوية ترتفع 58% في 9 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية، خلال أول 9 شهور من العام المالي الجاري بنسبة 58%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان بمحضر اجتماع مجلس الإدارة أرسلته للبورصة اليوم الخميس، إنها سجلت أرباحا بقيمة 27.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017، وحتى مارس الماضي، مقابل 17.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأظهرت قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2018، ارتفاع إيرادات الشركة إلى 293.2 مليون جنيه، مقابل 253.5 مليون جنيه الفترة المقارنة.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد الكيماوية والخلاصات والأدوية البيطرية بالإضافة إلى شراء وبيع جميع أنواع المنتجات والمستحضرات والمواد الأولية المتعلقة بأغراضها، والتصنيع للغير.