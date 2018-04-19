سوديك تسلم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع فيليت الربع الثاني من 2018

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة السادس من أكتوبر "سوديك" إنها انتهت من إنشاءات المرحلتين الأولى والثانية من مشروع فيليت Villette ، وإنها ستبدأ تسليمها اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، أنها أسندت المراحل من الثالثة وحتى السادسة للفيلات والوحدات الملاصقة وأعمال البنية الأساسية لنفس المراحل، كما تم تصميم المناطق الخدمية والتجارية.

وتنفذ الشركة المشروع على أرض مدينة القاهرة الجديدة، ليضم 2000 وحدة عقارية، تتضمن شقق وفيلات، بتكلفة استثمارية تبلغ 7 مليارات جنيه، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

وقالت الشركة في بيانها، إنها انتهت من أعمال الإنشاءات للوحدات، وجاري التسليم للعملاء للمرحلتين الأولى والثانية، من مشروع طابروك التعمير Caesar.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"سوديك"، ماجد شريف، قال لـ"رويترز" إن الشركة ستسلم مشروع سيزر بالساحل الشمالي في أغسطس 2018، بمبيعات متوقعة 1.6 مليار جنيه (90.5 مليون دولار)، والذي يقام على 100 فدان بتكلفة 900 مليون جنيه.

وتأسست سوديك، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، عام 1996 وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.