هيئة الاستثمار: افتتاح مركزين جديدين لخدمة المستثمرين خلال 3 أسابيع

كتب- مصطفى عيد:

قالت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة انتهت من تأسيس 8 مراكز لخدمات المستثمرين في ثمانِ محافظات، وسيتم افتتاح مركزين جديدين لخدمة المستثمرين في محافظتي المنيا والسويس خلال 3 أسابيع.

جاء ذلك خلال لقاء منى زوبع وفدا من المستشارين التجاريين للاتحاد الأوروبى يضم ممثلي 27 دولة أوروبية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين بجميع محافظات مصر قبل نهاية عام 2022.

وعرض مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لشئون الترويج بعرض خريطة مصر الاستثمارية على الوفد الأوروبي، والتى تضم المعلومات الكاملة عن أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، ويتم تحديثها يوميا، الإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر.

وأشارت زوبع إلى أن دول الإتحاد الأوروبي لديها فرصة حقيقية لمضاعفة استثماراتها في مصر في ظل خبرات التعاون والتجارب المشتركة الناجحة وحجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وأكدت زوبع، حرص هيئة الاستثمار على الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى العديد من المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر تتجاوز الـ 15 مليار دولار، من خلال نشاط 6339 شركة، تتركز استثماراتها في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، بما يتيح أكثر من 192 ألف فرصة عمل.