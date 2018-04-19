كيلو البوري بـ 48 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- منار الرخ :

تراجعت أسعار السمك البلطي وفي المقابل ارتفعت أسعار المكرونة السويسي بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح بين 50 و58 جنيها، وكيلو السمك البلطي، بين 19 و20 جنيه، بانخفاض 50 قرشا، عن أسعار أمس.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الجامبو بقيمة 20 جنيها ليسجل بين 350 و380 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها، وسعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.