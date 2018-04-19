صندوق تحيا مصر يسلم 22 سيارة نقل للمستفيدين من مشروعات تمكين الشباب

كتبت - منال المصري:

قال صندوق تحيا مصر ، في بيان اليوم الخميٍس، إنه سلم 22 سيارة نقل جديدة حمولة 1.5 طن للمستفيدين من مشروعات "تمكين الشباب"، بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ومطروح والشرقية والمنوفية والفيوم وقنا.

وتتضمن خطة الصندوق خلال الربع الثاني من العام الجاري، توزيع 356 سيارة نقل حمولة 1.5 طن على مستوى 22 محافظة، تم تسليم 245 سيارة منها حتى الآن.

وتصل تكلفة مشروعات الصندوق في هذا الإطار لنحو 300 مليون جنيه، توفر عدد 5 آلاف فرصة عمل، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التموين.

يذكر أن صندوق تحيا مصر وزّع 500 سيارة نقل حمولة 5 طن بتكلفة 114 مليون جنيه بهدف توفير أكثر من 1500 فرصة عمل، وزيادة عدد منافذ توزيع السلع التموينية في المحافظات التي بها عجز في هذه المنافذ.