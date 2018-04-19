فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية على الوحدات السكنية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقاري، اليوم الخميس، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي.

وقالت حسين، في بيان اليوم، إنه سيتم إتاحة عدد من المنافذ الأخرى فى بعض النوادى الرياضية لملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالي من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي بهدف التيسير على الممولين، وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون أية غرامات، ودون اتخاذ إجراءات قانونية.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن ملاك الوحدات السكنية والمقيمين بالساحل الشمالى والمناطق النائية لديهم كافة الماموريات العقارية المختصة والموجودة على امتداد الساحل الشمالى ويمكنهم سداد الضريبة المستحقة هناك.

وأوضحت أن المصلحة تتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بقانون الضرائب العقارية والضريبة على الملاهي أو أي استفسارات أخرى والرد عليها من خبرائها المختصين مع العمل على حلها.