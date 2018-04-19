تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس
10:41 ص الخميس 19 أبريل 2018
كتب - مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة تباينا في أداءها مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.03% عند مستوى 17701 نقطة.
بينما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.21%.
وكانت البورصة انهت تعاملات أمس الأربعاء على تراجع جماعي بمؤشراتها، وانخفض المؤشر EGX30 بنسبة 0.53% إلى مستوى 17705 نقاط.
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