النصر للتصدير والاستيراد توقع عقد إنشاء فرع لها في باراجواي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة النصر للتصدير والاستيراد، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقد إنشاء فرع لها في دولة باراجواي إحدى دول أمريكا اللاتينية وعضو اتفاقية تجمع دول الميركسور والتي تضم بالإضافة إليها دول البرازيل والأرجنتين وأوروجواي بجانب مصر.

وقال فتحي جبريل رئيس الشركة، إن فكرة إنشاء فرع لشركته في دولة باراجواي جاءت من أجل تفعيل واستغلال اتفاقية الميركسور وفتح سوق جديد في إحدى دول أمريكا اللاتينية ومنها تبدأ الانتشار في أسواق هذه الدول ترويجا للمنتجات المصرية في أسواق العالم الخارجي.

جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد إنشاء فرع الشركة اليوم بالقاهرة بحضور مستشار سفارة دولة بارجواي بالقاهرة نائبا عن السفير، وبعض أعضاء السفارة والقنصل العام.

وقال محمد شعير العضو المنتدب للشركة، إن فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد يعد أول تواجد لشركة مصرية وعربية في دولة باراجواي مما سيؤدي إلى اقتحام هذه الأسواق وزيادة التبادل التجاري خاصة تصدير المنتجات المصرية المتنوعة

وأضاف أن زيادة هذه الفكرة ستساهم في العمل على تصحيح الميزان التجاري بين مصر ودول مجموعة الميركسور والذي يميل بشدة لصالح هذه الدول.