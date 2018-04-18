التعمير والإسكان يخفض الفائدة 2% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التعمير والإسكان، اليوم الأربعاء قرر خفض الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت لتسجل 13% مقارنة 15%.

كما قرر البنك الإبقاء على أسعار حسابات التوفير والودائع دون تغيير، بحسب المصدر.

وأضاف أن القرار جاء تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1% في نهاية الشهر الماضي.

وخفض البنك المركزي الفائدة 2% مرتين متتاليتين أحدهما في منتصف فبراير الماضي والآخر في نهاية مارس لتسجل الفائدة 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وينتظر بنك التعمير والاسكان موافقة البنك المركزي على خفض الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت والتي يبلغ أجالها 3 سنوات ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر، كإجراء روتيني.

وفي نفس السياق قال هيثم عبد الفتاح، مدير عام الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن لجنة الأصول والخصوم «الألكو» اجتمعت يوم الأحد الماضي، وقررت إرجاء حسم الفائدة على جميع الأوعية الادخارية إلى الأسبوع المقبل.

ويدرس البنك جميع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من ودائع وشهادات وحسابات توفير، بحسب عبد الفتاح.