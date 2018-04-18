" تيدا مصر" تتوقع استثمارات بـ 3 مليارات دولار بالمنطقة الصناعية بالسويس

كتبت-منال المصري:

توقع ليو أيمن رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية، إن تجذب منطقة تيدا مصر استثمارات تقدر بـ 3 مليارات دولار أمريكي بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.

وتوقع في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن يصل حجم إنتاج إلى 8 مليارات دولار أمريكي، على أن يوفر 20 ألف فرصة عمل.

وشركة "تيدا مصر" هي شركة مملوكة بالكامل لشركة "تيدا القابضة للاستثمار" الصينية الحكومية.

ووقعت "تيدا مصر" في ديسمبر 2013، عقد تطوير 6 كيلو متر مربع بالمنطقة، مع شركة التنمية الرئيسية التابعة لهيئة منطقة شمال غرب السويس بصفتها المطور الرئيسي للمنطقة، حيث نص التعاقد على تطوير شركة تيدا المنطقة على 3 مراحل بواقع 2 كيلو متر مربع في كل مرحلة.

وقال أيمن في البيان إن تيدا مصر نجحت في جذب 70 شركة للاستثمار في المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس من بينهم 4 من أكبر الشركات الصينية .

وأضاف أن إجمالى استثمارات الـ 70 شركة بمنطقة تيدا بلغت نحو مليار دولار بنهاية العام الماضي حيث بلغ حجم الإنتاج سنويا بقيمة 180 مليون دولار .

كما نفذت الشركة عمليات استيراد وتصدير بقيمة 240 مليون دولار أمريكي، ونجحت في توفير 3300 فرصة عمل، كانت 90% منها لصالح المصريين، بحسب أيمن.

ونقل البيان عن وانج شين شين" مدير اللجنة التجارية في تيانجين، إن منطقة تيدا تعد استثمارا أجنبيا مهم بين مصر والصين.

وأضاف أن المنطقة تتمتع بدعم قوي من الحكومة المركزية الصينية وحكومة بلدية تيانجين حيث تم إنشاء صندوق خاص من جانب الحكومة الصينية للمساعدة فى جذب الاستثمارات للمنطقة.

وتابع وانغ أنه مع تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وتنفيذ خطة تطوير منطقة قناة السويس ستتجه العديد من الشركات الصينية للاستثمار فى مصر .