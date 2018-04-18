بلومبرج: البورصة المصرية أفضل الخيارات لمستثمري الأسهم في الشرق الأوسط

كتبت - ياسمين سليم:

ارتفع الاستثمار في البورصتين المصرية والسعودية، ليكونا أفضل الخيارات أمام المستثمرين في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط، خلال العام الجاري، مع تجاهلهم السوق الإماراتية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري، بفضل إشادة المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية وخطط الحكومة لطرح شركات حكومية في البورصة.

وتخطط الحكومة لطرح 23 شركة وبنكا، من المقرر طرحها في المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج طروحات الحكومة في البورصة، والتي يتم تنفيذها خلال عامين.

وتتوقع الحكومة في موازنة العام الجديد حصد 10 مليارات جنيه من طرح الشركات في البورصة.

وقالت بلومبرج إن السوق السعودي "تداول" صعد هو الآخر بنسبة 12% هذا العام، حيث سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء خلال 15 أسبوعا على التوالي.

كما استفادت الشركات المحلية والحكومة من ارتفاع أسعار البترول، حيث تعد السعودية هي أكبر مصدر له.

وفي المقابل انخفضت قيمة التداولات في سوق دبي المالي بنسبة 57% عن متوسط قيمة التداولات خلال 15 يوما لتصل إلى 24 مليون دولار يوم الإثنين الماضي.

"من المثير متابعة السوقان المصري والسعودي، مقارنة بأسواق الإمارات"، بحسب ما يقوله عصام قصبية، كبير المحللين الماليين بشركة مينا كورب للخدمات المالية، لبلومبرج.

ويعتبر قطاع البورصة من أبرز القطاعات التي استفادت من قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حيث استغل المستثمرون الأجانب تدني أسعار الأسهم بعد تراجع الجنيه أمام الدولار، للدخول في البورصة المصرية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في البورصة منذ التعويم وحتى يناير الماضي من 13 إلى 14 مليار جنيه، بحسب تصريحات لرئيس البورصة، محمد فريد.