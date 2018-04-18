مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.53% إلى مستوى 17705 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدفع من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.50%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.40%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 11.4 مليون جنيه، و2.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل المصريون صافي شراء بقيمة 14.1 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفع أمس الثلاثاء بنسبة 1.03% إلى مستوى 17802 نقطة، بفضل مشتريات مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب.