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الذهب يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

02:22 م الأربعاء 18 أبريل 2018
الذهب يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) في مصر، مقارنة بمستويات أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع جنيها واحدا ليسجل 662 جنيها، خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 568 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 756 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5296 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب بعدما ارتفعت 3 جلسات متتالية حيث أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر مع احتفاظ الدولار بمكاسبه بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1343.31 دولار للأوقية، وفقا للوكالة.

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