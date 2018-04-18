وزير المالية: الظروف المناخية ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري خلال مارس

كتب - مصطفى عيد:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الظروف المناخية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه خلال شهر مارس الماضي، وهو ما انعكس على معدل التضخم الشهري، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم الشهري للأسعار خلال مارس الماضي 1% ارتفاعا من 0.3% في فبراير.

وساهم ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بشكل ملحوظ في ارتفاع التضخم الشهري خلال الشهر الماضي، حيث ساهمت في نصف نسبة التضخم التي حدثت.

وترتبط فترة تغير المناخ من الشتاء إلى الصيف من كل عام عادة بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بحسب محللين.

وارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 8.7% الشهر الماضي, والفلفل الرومي البلدي بنسبة 8.3%, والباذنجان بنسبة 5.4%، والبسلة بنسبة 12.6%.

وقال الجارحي في البيان على هامش تواجده في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأي حركة أو تغير فى تلك الأسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، "ولذلك ينبغي النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك".

وأضاف: "ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم".

وذكر الجارحي أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة في بداية مايو المقبل، وستحصل مصر عقب المراجعة على 2 مليار دولار.

وأجرت بعثة الصندوق إلى مصر زيارتين إحداهما في مايو والأخرى في أكتوبر ونوفمبر الماضيين لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.

وحصلت مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن من الصندوق ضمن اتفاق تم إبرامه في نوفمبر 2016 لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقال الوزير إن الوفد المصري في واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين يعقد حاليا بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وإنه كان هناك مقابلة مهمة بشأن تصنيف مصر بالنسبة إلى الشفافية المالية للموازنة المصرية، ومشاركة المواطنين في إعداد الموازنة.

وأشار الوزير إلى "مشاركة كل الجهات الفاعلة والداعمة ومنها الإعلام والصحافة الذين يتابعون الموازنة وأرقامها بشكل حساس وملموس، بالإضافة إلى النقاشات التي تتم في البرلمان وبين أعضائه فيما يتعلق بهذا الصدد، وإعداد موازنة المواطن بطريقة مبسطة".

وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد 2018-2019 خلال الأيام الأخيرة، بعد أن ألقى وزير المالية البيان المالي في المجلس الأحد الماضي.

وقال الجارحي، إن هناك توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% في العام المالي الحالي، و5.8% العام المالي المقبل تتفق مع النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.

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