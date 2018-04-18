25.5 مليار دولار حصيلة التنازلات عن الدولار بالبنك الأهلي في 16 شهرًا

كتبت-منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي إن إجمالي التنازلات الدولارية بالبنك قفزت إلى 25.5 مليار دولار خلال 16 شهرًا من تحرير سعر الصرف .

وبلغت إجمالي التدفقات الدولارية على الجهاز المصرفي منذ قرار التعويم الجينه في نوفمبر 2016، 75 مليار دولار، بحسب مصدر مسؤول بالبنك المركزي، تحدث لمصراوي.

وتشهد موارد البنك الدولارية انتعاشا وزيادة مستمرة بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى ساهم فى تدفق مصادر النقد الأجنبي في منابعه الرسمية بالبنوك والصرافات والقضاء علي السوق الموازية تماما.

وكانت مصر أعلنت قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بهدف القضاء على الدولرة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال أبو الفتوح إن البنك دبر 25.5 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية في 16 شهرًا.