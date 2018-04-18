بنك مصر يبيع شهادة أمان المصريين بقيمة 561 مليوناً خلال 7 أسابيع

كتبت-منال المصري:

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن حصيلة البنك من شهادة أمان المصريين بلغت 561 مليون جنيه بعدد 496 ألف شهادة بيعت للأفراد والشركات، خلال 7 أسابيع.

وبدأت أربعة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري طرح شهادة أمان المصريين منذ بداية الشهر الماضي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وعاء ادخاري ذات حماية تأمينية على العمالة المؤقتة ولكل المصريين.

وقال الإتربي لمصراوي إن إجمالي عدد الشهادات التي أصدرت بالفعل للأفراد والشركات وتم تحصيل قيمتها بلغ 143 ألف شهادة بقيمة 124 مليون جنيه .

فيما يبلغ عدد الشهادات تحت التنفيذ 353.3 ألف شهادة بقيمة 437 مليون جنيه، بحسب رئيس البنك.

يذكر أن شهادة "أمان" تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة.