افتتاح فرع بنزايون القناطر بعد تطويره بالمشاركة مع بي تك

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كتبت - شيماء حفظي :

افتتحت ميرفت حطبة، رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، اليوم الأربعاء فرع شركة بنزايون بالقناطر الخيرية بعد تطويره.

وتم تطوير الفرع بالمشاركة مع شركة بي تك بتكلفة 8.6 مليون جنيه ومساحته 720 مترا تقريبا.

وطالبت رئيسة القابضة بالتنسيق مع المحافظات في مشروعات المشاركة التي تنفذها الشركات التابعة لتعظيم شكل الاستفادة وخدمة المواطنين.

وقال محمود عبدالله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأزياء الحديثة "بنزايون" إن هذا يعد التعاون الرابع للشركة مع بي تك.

وأضاف لمصراوي أن بي تك وقع بروتوكول تعاون ممتد مع الشركة وتم المشاركة على فروع أسوان وأسيوط وبنها وحاليا القناطر الخيرية.