التخطيط تعقد دورة تدريبية لدعم المؤسسات الصحفية والإعلام غدا

كتبت- إيمان منصور:

تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري غداً الخميس ورشة تدريبية للصحفيين، لرفع الوعي للصحفيين المختصين بالمجال الاقتصادي وغيرهم لتوصيل المعلومات بالشكل الأمثل للمواطنين، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.



ووفقا للبيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه، تأتي الورشة تدعيماً لأطر التعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لدعم الدور الذي تقوم به المؤسسات الصحفية القومية والإعلام وتعد تلك الدورة هي الأولى ضمن سلسله من الورش القادمة والتي من المقرر أن تعقدها الوزارة في الشأن ذاته.

ومن المقرر أن تلقي الوزيرة هالة السعيد غداً الكلمة الافتتاحية للورشة بمشاركة وحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وبحسب الوزارة، تتناول جلسات الدورة التدريبية موضوعات حول كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة والفجوة بين الادخار والاستثمار وكيفية قراءة التقارير الدولية كما تناقش الدورة سوق العمل من حيث نسبة مشاركة المرأة والبطالة والفقر والأمية بجانب الشباب ومهارات اللازمة للعمل اللائق لهم.

ومن المقرر أن يتم إجراء استقصاء بنهاية الورشة لبحث احتياجات الصحفيين حول الموضوعات التي بحاجة إلى مناقشتها في الورش القادمة، بحسب الوزارة.

ويشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد قدمت برامج لدعم قدرات الصحفيين في أغسطس الماضي وذلك بهدف تعزيز القدرات المعرفية والمهنية في تناول قضايا التخطيط والقضايا الاقتصادية والإدارية المتخصصة في مجال عمل الوزارة.