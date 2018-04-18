توقيع 3 اتفاقيات مع شركات عالمية لتوسيع نطاق عمليات التنقيب عن البترول

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزير طارق الملا شهد توقيع 3 اتفاقيات لتوسيع نطاق الحفر والتنقيب عن البترول.

وقال بيان صحفي من الوزارة إن الاتفاقية الأولى بين شركات (إيجاس) وجنوب الوادي القابضة للبترول، وتويوتا تسوشو اليابانية، والاتفاقيتين الثانية والثالثة بين وزارة البترول وشركتي هاليبرتون العالمية و CGG الفرنسية.

ووقعت الاتفاقيات على هامش مؤتمر ومعرض دول حوض البحر المتوسط " موك 2018 " الذي يعقد في الأسكندرية.

وبحسب البيان تهدف الاتفاقية الأولى إلى شراء وتملك جهاز حفر بحري جديد ذو إمكانيات وتقنيات عالية يعمل في المياه العميقة باستثمارات حوالي 600 مليون دولار.

وتنص الاتفاقية على أن يتم تنفيذ مشروع الحفر على ثلاثة مراحل تبدأ بمرحلة الدراسة المبدئية وتليها مرحلة تطوير المشروع ويتم فيهما إعداد الدراسات المبدئية والتفصيلية للجدوى الاقتصادية للمشروع، على أن يتم البدء فى التنفيذ بعد ذلك كمرحلة ثالثة.

ووفقا للوزير، يأتى ذلك الاتفاق في إطار التعاون المستمر بين الجانبين المصري والياباني وخاصة في مجال البترول والغاز الطبيعي، حيث يتشارك الجانبان في إدارة وتشغيل الحفارين القاهر 1 والقاهر2 اللذين يقدمان نتائج أعمال متميزة منذ دخولهما قطاع البترول في 2011.

وتهدف الاتفاقيتين الثانية والثالثة إلى انجاز مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، استكمالاً لاتفاقية التفاهم التي تم توقيعها مع شركة شلمبرجير العالمية في فبراير الماضي لزيادة عنصر المنافسة والاستفادة من الخبرات العالمية لهذه الشركات المتخصصة للعمل في مجال قواعد المعلومات الجيولوجية وتسويق مناطق المزايدات العالمية التي سيطرحها قطاع البترول أمام أكبر عدد من الشركات العالمية.

وقال الوزير، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ خطط وبرامج الحفر الاستكشافية والإٌنتاجية الحالية والمستقبلية بالمياه العميقة بمنطقتي البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس بجانب منطقة البحر الأحمر والتي تستلزم ضرورة توافر حفارات بحرية مجهزة بتكنولوجيا حديثة للعمل في المياه العميقة لتقليل تكاليف التنمية وتعظيم العائد الإقتصادي.

وأضاف أن هذا المشروع سيمكن قطاع البترول من امتلاك أدوات إنتاجه متمثلاً في الامتلاك الكامل لجهاز حفر بحري في المياه العميقة عائم أو شبه عائم، ويعد إضافة قوية لقطاع البترول فى ظل تنامي أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول الحالية والمتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.