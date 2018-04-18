كندا ترفع الحظر على الشحن التجاري عبر مصر للطيران

كتبت- إيمان منصور:

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، موافقة الحكومة الكندية على رفع الحظر المفروض على الشحن التجاري (الكارجو) لرحلات مصر الطيران المباشرة إلى كندا، وذلك بعد توقفها لأكثر من عامين.

وبحسب بيان الوزارة تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية إلى السوق الكندي وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية من خلال تخفيف الأعباء على مصدري الحاصلات الزراعية المصرية سريعة التلف.

وأضاف أن الشحن الجوي عبر الترانزيت كان مرتفع، فضلا عن طول فترته الزمنيه و التي تحول دون تصدير بعض المنتجات للسوق الكندي.

وقال قابيل إن هذا القرار يأتي نتيجة لجهود مكتب التمثيل التجاري في مونتريال بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية حيث تم إعداد وترتيب زيارة لوفد فني من وزارة النقل الكندية إلى مصر لمراجعة الترتيبات الإجرائيه والأمنية الخاصة بالشحن التجاري الجوي لرحلات مصر للطيران المباشرة إلى مدينة تورنتو الكندية.

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن هناك اهتماما كبيرا من المستوردين في كندا بتنويع مصادر التوريد للسلع الزراعية، بسبب تغير الظروف المناخية بالولايات المتحدة وأمريكا اللاتينيه.

وأضاف أن، المكتب التجاري في مونتريال يقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية للترتيب للمشاركة المصرية في معرض "سي بي إم أيه" للحاصلات الزراعية والذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في هذا القطاع في كندا والذي يقام خلال الفترة من 23-26 من أبريل الجاري.

وقال أنه من المقرر سيتم عقد مقابلات مع كبرى السلاسل والشركات الكندية والعالمية المستوردة للحاصلات الزراعية لدعم نفاذ الصادرات المصرية من هذه المنتجات للسوق الكندي.

وفي نوفمبر 2015 قررت الحكومة الكندية وقف عمليات شحن البضائع من مصر إلى أسواقها، بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة على البضائع المنقولة من مصر.

وتضمن القرار كل البضائع المصرية حتى المنقولة عبر خطوط جوية أخرى، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار وقف عمليات الشحن إلى حين إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة بعد فرض حظر السفر على مصر من قبل عدد من الدول الأجنبية، بسبب مخاوف متعلقة بأمن المطارات المصرية، في أعقاب حادثة سقوط طائرة روسية بالقرب من سيناء.