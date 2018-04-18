رويترز: إيران تتحول عن الدولار إلى اليورو في معاملاتها الأجنبية

القاهرة- وكالات:

نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام محلية إيرانية اليوم الأربعاء إن إيران تحولت عن الدولار إلى اليورو في معاملاتها الرسمية الأجنبية.

وأضافت الوكالة إن القرار اتُخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإدارة أسعار الصرف ودعم الريال الآخذ في التراجع.