الاستعدادات للموسم الصيفي ترفع إنتاج المشروبات والملابس في فبراير

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 58.2% عن شهر يناير السابق له، ليسجل 100.36.، بسبب زيادة الانتاج من المشروبات (المياه الغازية والمعدنية) نظرا للاستعداد لبدء موسم الصيف.

وارتفع أيضا الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة خلال نفس الشهر بنسبة 16.8% عن شهر يناير، مسجلا 179.26 بسبب الاستعداد لتغطية احتياجات موسم الصيف والأعياد، بحسب بيان صحفي من الجهاز.

وقال البيان إن الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع أخر ارتفع إلى 165.38 خلال شهر فبراير بزيادة 6%، بسبب زيادة مبيعات التصدير وزيادة المنتج من أجهزة التكييف.

وأوضحت البيانات أن ارتفاع عقود التوريد لصناعة الأجهزة الكهربائية وإنتاج صناعة المشروبات، أدى إلى ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) خلال فبراير بنسبة 0.8%، ليبلغ، 123.69 أولي مقابل 122.65 خلال شهر يناير 2018(نهائي).

ولكن الرقم الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ تراجعت خلال نفس الشهر بنسبة 5.5% مسجلة 52.27، بسبب انخفاض معدلات الطلب.

كما انخفض أيضا الرقم القياسـي لصناعة الأثاث إلى 68.21 خلال شهر فبراير 2018 بانخفاض نسبته 49.1٪، وذلك حيث يتم الانتاج طبقا لعقود التوريد وعدم توافر المواد الأولية.