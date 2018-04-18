الأمم المتحدة تختار عمران لرئاسة اجتماع مجموعة هيئات رقابة أسواق المال

كتب - مصطفى عيد:

اختارت الأمم المتحدة، محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، لترأس اجتماع المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال المنظم من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD".

ويأتي الاجتماع الذي سيعقد في أواخر شهر أبريل بمقر الأمم المتحدة بمدنية جنيف بسويسرا في إطار تبني الأمم المتحدة لمشروع جديد سيتم العمل به قبل نهاية هذا العام، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة إن هذا المشروع يتمثل في إنشاء مبادرة جديدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة (SSE) عن طريق إنشاء منصة للتعلم وتبادل الخبرات بين أسواق الأوراق المالية النظيرة عالميا لتعزيز الشفافية والأداء في جميع النواحي البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ومن ثم تشجيع التمويل المستدام.

ويعد عمران من ضمن المؤسسين لهذه المبادرة التي انضمنت لها خمس بورصات عالمية عام 2012، ومن ضمنها البورصة المصرية التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها في تلك الفترة، وفقا للبيان.