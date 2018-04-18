كيلو البلطي بـ 20.5 جنيه.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والبوري والبلطي الفلية والسبيط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح بين 45 و55 جنيها، وكيلو السمك البلطي، بين 19 و20.5 جنيه.

وثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو، بين 350 و400 جنيه، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها، وسعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.