الملوخية عند 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.
واستقر سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والخيار بين 2 و3,5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.
وبلغ سعر البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه، واستقر اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 و5 جنيهات.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه
الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7.5جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البسلة بين 5 و6.5 جنيه.
السبانخ بين 2.5 و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 5.5 و5.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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