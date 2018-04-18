 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد محمد أبو تريكة ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

الملوخية عند 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:11 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
الملوخية عند 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والخيار بين 2 و3,5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

وبلغ سعر البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه، واستقر اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه

الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7.5جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البسلة بين 5 و6.5 جنيه.

السبانخ بين 2.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

سوق العبور أسعار الخضراوات الملوخية الفاكهة

الخبر التالى:

كيلو البلطي بـ 20.5 جنيه.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان