الملوخية عند 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والخيار بين 2 و3,5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

وبلغ سعر البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه، واستقر اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه

الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7.5جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البسلة بين 5 و6.5 جنيه.

السبانخ بين 2.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.