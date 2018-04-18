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وفد تجاري فرنسي يزور مصر الأسبوع المقبل

11:01 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
وفد تجاري فرنسي يزور مصر الأسبوع المقبل

ارشيفية

القاهرة- مصراوي:

تنظم الغرفة التجارية بمنطقة نورماندي بفرنسا بالتعاون مع مكتب وكالة بيزنس فرانس، زيارة لوفد من الشركات الفرنسية لمصر في الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري.

وقال بيان من وكالة بيزنس فرانس، اليوم الأربعاء إن الشركات التي ستزور مصر من قطاعات الزراعة والصحة والبيئة والبنية التحتية والغاز والنفط.

وأضاف البيان أن زيارة الوفد الفرنسي ستتضمن لقاءات مع عاملين بالقطاعات المعنية بهذه التخصصات من أجل التعرف على احتياجاتهم والردود التي يمكن أن توفرها الشركات الفرنسية لهم.

وبيزنس فرانس هي وكالة حكومية فرنسية تعمل على دعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً. وهي مسئولة عن الترويج للشركات الفرنسية.

وقال البيان إن الشركات الفرنسية دائما تبحث على الشركات المصرية العاملة في المجالات الهامة والتي تعتبر الركيزة الصلبة للاعتماد عليها في الاقتصاد المصري لدعم الشراكة بينهما وزيادة التعاون والاستثمار.

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