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الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع بداية التعاملات

10:48 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مساء أمس.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

سعر الصرف سعر الدولار بنك الإسكندرية الجنيه المصري

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