ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.39% عند مستوى 17872 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.14%.

وكانت البورصة انهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع جماعي بمؤشراتها، وصعد المؤشر EGX30 بنسبة 0.181.03% إلى مستوى 17802 نقطة