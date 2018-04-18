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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

10:34 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.39% عند مستوى 17872 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.14%.

وكانت البورصة انهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع جماعي بمؤشراتها، وصعد المؤشر EGX30 بنسبة 0.181.03% إلى مستوى 17802 نقطة

البورصة المصرية مؤشر EGX30 مؤشر EGX70 مؤشر EGX100

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