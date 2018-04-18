ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء
10:34 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
كتب - مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.39% عند مستوى 17872 نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.14%.
وكانت البورصة انهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع جماعي بمؤشراتها، وصعد المؤشر EGX30 بنسبة 0.181.03% إلى مستوى 17802 نقطة
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