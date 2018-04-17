الحكومة تتوقع تفاقم خسائر ماسبيرو إلى 6.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

قدرت موازنة العام المالي المقبل، الخسائر المتوقعة للهيئة الوطنية للإعلام، بنحو 6.74 مليار جنيه، مقابل 5.86 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وتظهر بيانات موازنة 2018-2019، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" ستحقق أعلى قيمة خسائر بين الهيئات الاقتصادية الحكومية الخاسرة والبالغ عددها 25 هيئة.

وتعد الخسائر المتوقعة لماسبيرو في العام المالي المقبل، هي امتدادا لسلسلة من الخسائر المستمرة على مدى سنوات طويلة، حيث بلغت الخسائر الفعلية لماسبيرو نحو 5.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي، و4.6 مليار و4.5 مليار جنيه في العامين السابقين على التوالي.

وتقول الموازنة الجديدة إن الخزانة العامة للدولة ستساهم بقيمة 2.03 مليار جنيه لصالح الهيئة الوظنية للإعلام، خلال العام المالي المقبل، مقابل 2.08 مليار جنيه مساهمات في موازنة العام المالي الجاري.

وينخفض بذلك قيمة المساهمات الممنوحة للهيئة مقارنة بالعام المالي الجاري وبقيمة تبلغ 47 مليون جنيه.

ويعاني ماسبيرو من مديوينات متراكمة منذ سنوات طويلة، بسبب عدم تطويره وتخمة العاملين فيه.

وقدرت وزيرة التخطيط هالة السعيد، ديون ماسبيرو بنحو 32.8 مليار جنيه بخلاف 9 مليارات جنيه تشابكات مع جهات أخرى، وذلك بحسب ما قالته الشهر الماضي أمام لجنة الإعلام في مجلس النواب.

وقالت الوزيرة إن إعادة هيكلة ماسبيرو تستغرق 3 أعوام. وأضافت أن أن "البعد الاجتماعي في تطوير ماسبيرو جزء هام وخط أحمر في كل خططنا بالدولة، ودافع للإصلاح الإداري، وجزء أصيل من توجهاتنا".

ويعمل بنك الاستثمار القومي حاليا على تسوية المديونيات المستحقة له على ماسبيرو والتي تقد بنحو 32 مليار جنيه، من خلال الحصول على أصول عقارية مقابل إسقاط بعض هذه الديون.

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