المالية تعلن شروط التقدم للحصول على تأشيرات الحج لموظفيها

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، شروط التقدم للحصول على تأشيرات الحج للعاملين بالوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 60 تأشيرة حج للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وعملا بمبدأ العدالة، فسيتم توزيعها على الراغبين من خلال قرعة علنية يحضرها عمرو الجارحي، وزير المالية.

وطالبت الوزارة من يرغب في المشاركة، بتقديم طلب رسمي لوزير المالية، مصحوبا بصورة الرقم القومي وجواز السفر، على أن يغلق باب التقديم في 30 أبريل 2018.

كما حددت الوزارة عدة شروط أخرى للمشاركة في القرعة، كالآتي: