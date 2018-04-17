 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

المالية تعلن شروط التقدم للحصول على تأشيرات الحج لموظفيها

05:37 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
المالية تعلن شروط التقدم للحصول على تأشيرات الحج لموظفيها

وزارة المالية

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، شروط التقدم للحصول على تأشيرات الحج للعاملين بالوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 60 تأشيرة حج للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وعملا بمبدأ العدالة، فسيتم توزيعها على الراغبين من خلال قرعة علنية يحضرها عمرو الجارحي، وزير المالية.

وطالبت الوزارة من يرغب في المشاركة، بتقديم طلب رسمي لوزير المالية، مصحوبا بصورة الرقم القومي وجواز السفر، على أن يغلق باب التقديم في 30 أبريل 2018.

كما حددت الوزارة عدة شروط أخرى للمشاركة في القرعة، كالآتي:

2

وزارة المالية تأشيرات الحج مجلس الوزراء

الخبر التالى:

الروبوت صوفيا: "صلاح" حقق إنجازا عظيما وأتمنى التوفيق للمنتخب في روسيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان