الدولار ينخفض ببنك مصر ويرتفع في "القاهرة" مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما ارتفع السعر في بنك القاهرة، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في الصباح.

بينما ارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع في الصباح.

وظل سعر الدولار ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع وهو نفس مستواه في الصباح.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.