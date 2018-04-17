بلتون يتوقع تراجع خسائر قطاع السيارات في جي بي أوتو 79.5% العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار بلتون، أن يقلل قطاع السيارات بشركة جي بي أوتو خسائره إلى 190 مليون جنيه في العام الجاري مقابل خسارة بنحو 926 مليون جنيه في 2017 بنسبة تراجع 79.5%.

وقال بلتون: "نظرتنا المستقبلية لا تزال حذرة عن قطاع السيارات وما يتعلق بها لحين رؤية بوادر تطبيق استراتيجية تصنيع السيارات، وارتفاع أحجام المبيعات بوتيرة أسرع، وإدارة رأس المال العامل بشكل أفضل، وإضافة بديل لموديل هيونداي فيرنا في محفظة سيارات الركوب لدى الشركة".

"وتأثر قطاع سيارات الركوب بقوة بعد التعويم، حيث انخفضت أحجام المبيعات من نحو 142 ألف سيارة في 2014 إلى نحو 99.5 ألف سيارة عام 2017"، بحسب بلتون.

ولكن بنك الاستثمار يتوقع تحسنا تدريجيا في مبيعات سوق السيارات المصري بداية من 2018 لتصل إلى 110 ألف سيارة بارتفاع 10% على أساس سنوي، "مع تأقلم القوى الشرائية للمستهلكين مع الأسعار الجديدة".

ويتوقع بلتون أن تصل مبيعات سيارات الركوب إلى أعلى مستوياتها عند 180 ألف سيارة في عام 2022.

وتسعى الحكومة لإصدار استراتيجية قومية لتشجيع تصنيع السيارات في مصر، لإقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع ، بحسب ما قاله وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل في وقت سابق.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة، على إخراج استراتيجية لصناعة السيارات، حيث يتم مراجعتها حاليا من قبل بيت خبرة ألماني، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.

وانتقد رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي غبور أوتو، خلال مشاركته في القمة السنوية الرابعة لمؤتمر صناعة السيارات خلال ديسمبر الماضي، التأخر في إقرار "استراتيجية صناعة السيارات"، حيث قال إن التأخر أضاع على الدولة ملايين الدولارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وجي.بي أوتو هي الوكيل الوحيد في مصر لسيارات هيونداي ومازدا وجيلي، بينما تقوم بتجميع سيارات هيونداي وجيلي.

ومن المقرر أن يتوقف إنتاج سيارات هيونداي "فيرنا" بدءًا من العام المقبل، والتي تمثل مبيعاتها بين 25 و30% من محفظة بيع السيارات لدى جي بي أوتو.

وتوقع بلتون تراجع حصة جي بي أوتو في سوق سيارات الركوب إلى 30% في 2018 على أن تحافظ المجموعة على متوسط حصة سوقية عند 25% بداية من 2019 وما بعده.

وقال بلتون إن هذا التوقع يأتي "في ضوء وقف موديل هيونداي فيرنا بدءا من 2019، مع انخفاض مرتقب في مبيعاتها خلال 2018 وعدم الإعلان عن بديل لها".

وسجلت جي بي أوتو صافي خسائر بقيمة 723.7 مليون جنيه العام الماضي مقابل 989.8 مليون جنيه صافي خسائر في 2016، بنسبة تراجع 26.9%.