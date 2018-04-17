صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في مصر إلى 5.2%
القاهرة- مصراوي:
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أعلنه اليوم الثلاثاء، على هامش الربيع في واشنطن، أن تحقق مصر نموا اقتصاديا يبلغ نسبته 5.2% على أن يرتفع إلى 5.5% في العام المالي المقبل.
وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بين 5.3% إلى 5.5% في نهاية العام المالي الحالي، وفقا لما قالته وزيرة التخطيط، هالة السعيد في يناير الماضي.
وفي موازنة العام المالي الجديد تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.8%.
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