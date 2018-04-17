"شل مصر": بدء تنمية إحدى مراحل مشروع غرب الدلتا في الربع الثاني من 2018

كتب- مصطفى عيد:

قال سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل مصر، إن تنمية مشروع المرحلة "9 ب" ضمن المرحلة الثانية من تنمية امتياز غرب دلتا النيل بالمياه العميقة، ستبدأ خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف إسكندر خلال مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط "موك 2018" بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إضافة كميات جديدة من الغاز من المشروع بنهاية عام 2018 "مما يعكس التزام شل بتعزيز استثماراتها في مصر"، بحسب بيان من وزارة البترول.

وأشار إلى إنتاج شركة بدرالدين للبترول في الصحراء الغربية - الناتجة عن شراكة بين شل وقطاع البترول المصري - وصل إلى 120 ألف برميل مكافئ يوميا.

وحذر إسكندر من تحديات عالمية متوقعة في سوق الطاقة العالمي منها حالة عدم الاستقرار والقلق في الأسواق، فوفقا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن عام 2018 سيشهد زيادات ضخمة في الإمدادات، بحسبه.

"كما تجاوز نمو الإنتاج الأمريكي التوقعات وذلك بعد عودة صناعة الغاز الصخري بقوة، وأصبح إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الخام في أعلى معدلاته منذ 50 عاما، وخلال عام 2018 قد يتخطى إنتاج الولايات المتحدة إنتاج السعودية ومنافستها، روسيا" وفقا لسامي إسكندر.

وقال إسكندر إنه في نفس الوقت أظهرت توقعات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2018 أن الطلب سينخفض خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2017، "وهذه الإشكاليات تتطلب أن تصبح الدول المنتجة مثل مصر والشركات مثل شل أكثر تنافسية ومرونة".

"وزادت استثمارات شركة شل في مصر عام 2016 بعد الاستحواذ على شركة بي جي مما جعلها من كبار منتجي البترول والغاز بمصر"، بحسب إسكندر.