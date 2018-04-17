ارتفاع الزبيب واللوز واستقرار المشمشية والتين.. أسعار ياميش رمضان 2018

كتبت- منار الرخ:

ارتفعت أسعار الزبيب واللوز، بينما استقرت أسعار البندق والمشمشية والقراصيا خلال هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي، بحسب ما قاله عمرو عصفور، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية، لمصراوي.

وقال عصفور إن أسعار الزبيب ارتفعت من 86 جنيها العام الماضي إلى 100 جنيه للكيلو هذا العام، كما ارتفعت أسعار اللوز الأمريكي إلى 230 جنيها للكيلو بدلا من 200 جنيه العام الماضي.

وأرجع عصفور ارتفاع أسعار اللوز والزبيب نتيجة قلة المحصول في إيران وأمريكا.

وبحسب عصفور فإن سعر البندق المقشر استقر عند 160 جنيها للكيلو، وسعر عين جمل المقشر يتراوح بين 250 إلى 280 جنيها للكيلو على حسب المنشا.

وأضاف أن أسعار المشمشية تتراوح بين 70 إلى 100 جنيه للكيلو بحسب المقاس، بينما يتراوح سعر القراصيا بين 80 إلى 100 جنيه، فيما يتراوح سعر التين من 80 إلى 120 جنيها للكيلو، حسب المقاس.

ويتراوح سعر لفة قمر الدين من 8 إلى 40 جنيها بحسب المنشأ ونسبة المشمش به، وفقا لعصفور.

وقال إن أسعار البلح مستقرة هذا العام وعند متناول الجميع، حيث يتراوح سعر االكيلو ما بين 9 إلى 40 جنيها.

ويبلغ سعر الفسدق الأمريكاني الجامبو، ما بين 260 إلى 280 جنيها للكيلو، والكاجو من 190 إلى 210 جنيها بانخفاض عن العام الماضي بقيمة 20 جنيها، وفقا لعصفور.

يذكر أن وزارة التموين أعلنت طرح ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة.