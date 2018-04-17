إنتاج مصر من النفط الخام يرتفع 4.3% على أساس سنوي

القاهرة- وكالات:

قال عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الثلاثاء إن إنتاج مصر من النفط الخام ارتفع إلى 657 ألف برميل يوميا حاليا، ليزيد بذلك نحو 4.3% عن مستواه قبل عام.

وأضاف عز الرجال في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد بالإسكندرية، ونقلته وكالة رويترز "إنتاجنا من الزيت ارتفع إلى 657 ألف برميل يوميا حاليا مقابل 630 ألف برميل يوميا قبل عام".

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة.