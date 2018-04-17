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مصر تطرح مزايدتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر العام الجاري

02:28 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
مصر تطرح مزايدتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر العام الجاري

أرشيفية

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018.

وأضاف الملا، في مؤتمر صحفي: "سنطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018. وسنطرح خلال أسابيع مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط في عشر مناطق أو 11 منطقة".

كانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قالت في يناير الماضي إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018 لكنها لم تعلن عنها بعد.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز- الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية، بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.

طارق الملا البحر المتوسط البحر الأحمر عملية تنقيب النفط

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