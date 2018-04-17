شعبة الحلويات: الضربة الغربية على سوريا لم تؤثر على واردات الياميش

كتبت– منار الرخ:

قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن استيراد الياميش من سوريا لم يتوقف رغم تصاعد الأحداث في دمشق.

وشنت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية هجومًا على عدة منشآت عسكرية وأخرى مدنية في سوريا، فجر السبت الماضي.

وقال العبد لمصراوي إن استيراد الياميش من سوريا تم منذ شهرين مضت.

وتستورد مصر منتجات ياميش من سوريا وهي قمر الدين والبلح وجوز الهند والزبيب، وهي منتجات لا يمكن الاستغناء عنها، بحسب العبد.

بينما تستورد مصر المشمشية والقراصيا والتين واللوز والبندق وعين الجمل، من إيران والهند وأمريكا.

وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر استوردت قمر الدين وجوز الهند من سوريا منذ شهرين، بكميات تكفي احتياجات السوق قبل رمضان.