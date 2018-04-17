"بي بي" تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز في مصر إلى 3 أضعاف بحلول 2020

كتب - مصطفى عيد:



قال كريم علاء رئيس شركة بي بي مصر، إن الشركة تهدف إلى تحقيق أكثر من 3 أضعاف صافي إنتاجها من الغاز في مصر بحلول عام 2020.



وأضاف علاء خلال مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط "موك 2018" بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، أن هذا سيتحقق من خلال تنفيذ مشروعات الشركة مع الحفاظ على معدلات إنتاج عالية لسنوات مقبلة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.



وذكر أن مشروع غرب دلتا النيل يعد أحد أهم مشروعات بي بي الاستراتيجية، حيث سيوفر حوالي 25% من إمدادات الغاز في مصر بالانتهاء من وضع جميع الحقول على الإنتاج.



وقال كريم علاء، إن البئر الاستكشافي الثاني بحقول آتول في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية هو أول مشروع رئيسي لبي بي في مصر يتم وضعه على الإنتاج في 2018، كما يعد أول مشروع ناجح في تنمية طبقة الأوليجيسين في منطقة دلتا النيل.



ووفقا لتوقعات بي بي، فإنه بحلول عام 2040 ومع النمو السريع في الاقتصادات المتنامية سيزيد الطلب العالمى على الطاقة، بمعدل الثلث، وخاصة الغاز الطبيعي ثاني أكبر مصدر للطاقة.

وتعمل بي بي في مصر في أكثر من مشروع للاستخراج الغاز الطبيعي منها حقل ظُهر العملاق ومنطقة امتياز شمال الأسكندرية.