إديسون الإيطالية: حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط خلال 2019

كتب - أحمد السيد:

قال نيكولا مونتي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إديسون العالمية، إنه من المخطط حفر البئر الاستكشافي الأول بمنطقة امتياز شمال ثقة البحرية بشرق البحر المتوسط عام 2019.

وأضاف مونتي خلال كلمته بمؤتمر البترول لدول حوض البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، أن الشركة مستمرة في تنمية حقل أبو قير للغاز والذي ينتج منذ حوالي 40 عاما مضت.

وتم إنشاء وتركيب منصة بحرية في عام 2016-2017 وحفر واستكمال حفر 6 آبار في عام 2017 ساهمت في زيادة إنتاج حقل أبو قير إلى 275 مليون قدم مكعب يوميا بزيادة نسبتها 50% عن الإنتاج عام 2016، وبزيادة 100% مقارنة بالإنتاج عام 2009، كما تضاعف إنتاج المتكثفات إلى 5300 برميل يوميا، بحسب مونتي.

وذكر أنه تم ضخ استثمارات بحوالي 300 مليون دولار في هذه الأعمال، وأن معدلات الإنتاج الحالية تمثل أعلى مستويات الإنتاج منذ إنشاء شركة أبوقير.

وقال مونتي إنه تم البدء في تنفيذ خطة تنمية 3 مناطق جديدة شمال حقول أبو قير من خلال ربطها بالتسهيلات والبنية التحتية لحقل أبو قير لتنمية احتياطي بحوالي 500 مليار قدم مكعب غاز مما يساهم في تعويض التناقص الطبيعي لآبار إنتاج حقول أبو قير، وستقوم شركة أبوقير بعمليات تنمية هذه المناطق نيابة عن شركة إديسون.

وشركة بترول أبو قير هي شركة مشتركة بين هيئة البترول وشركة أديسون الإيطالية لتنمية حقول الغاز والبترول بمنطقة أبو قير بالإسكندرية.