الحكومة تتوقع ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية 55% في موازنة العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

تصوير- احمد طرانه:

تتوقع وزارة المالية أن ترتفع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 55% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الجاري.

وقالت الوزارة في مشروع موازنة 2018-2019، إن جملة حصيلة الضرائب العقارية ستصل إلى 5.4 مليار جنيه.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة الكبيرة المتوقعة إلى تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يساهم نظام التحصل الإلكتروني للضريبة العقارية والذي تم تفعيله في أبريل الماضي إلى زيادة الحصيلة الضريبية.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل بنسبة 23.4% لتصل إلى نحو 765.8 مليار جنيه، بما يمثل 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي وبزيادة قدرها 0.5% عن نسبتها للناتج المحلي في العام الجاري.

كان وزير المالية قد ألقى البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي الجديد في مجلس النواب يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة في مناقشة الميزانية.