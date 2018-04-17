17 % في "الأهلي".. أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 16 بنكا

كتبت- منال المصري:

هبطت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية متغيرة العائد للمرة الثانية في أقل من شهرين، تزامنا مع قرارات البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% مرتين في شهري فبراير ومارس.

كما أن بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أعلنت عن طرح شهادات متغيرة العائد، بعد إلغاء الشهادة ذات العائد الثابت 17%، يوم الخميس الماضي.

ويعني العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.

ويبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي حاليًا 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وتنطبق مزايا الشهادات متغيرة العائد على نفس مزايا الشهادات ذات العائد الثابت باستثناء سعر الفائدة الذي يرتبط بسعر الفائدة بالبنك المركزي.

وتتيح الشهادة أمام العميل حق استرداد أصل الشهادة بعد مرور 6 شهور وكذلك الاقتراض بضمانها ويمكن شرائها للبالغين أو القصر بضمان أولياء الأمور.

ويتباين الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك إلى آخر حيث تتراوح بين 500 جنيه ومضاعفاتها أو ألف جنيه ومضاعفاته وترتفع في بعض البنوك إلى 5 آلاف جينه ومضاعفاتها.

ويخضع تحديد الحد الأدنى لشراء الشهادة حسب سياسة كل بنك ونوعية العملاء المستهدفين والمزايا الإضافية على الشهادة.

وينشر مصراوي أسعار الفائدة الجديدة في 16 بنكا على الشهادات متغيرة العائد ذات الأجل 3 سنوات.

1- البنك الأهلي:

يطرح شهادة متغيرة العائد أعلى من سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة 0.25% لتسجل 17% سنويا، في الوقت الحالي، ومدتها 3 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر.

ويتغير العائد على هذه الشهادة بشكل دوري بحسب التغير في سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، والذي يراجعه كل 6 أسابيع تقريبا.

2- بنك مصر:

يطرح شهادة متغيرة العائد أعلى من سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة 0.25% لتسجل 17% سنويا، في الوقت الحالي، ومدتها 3 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر.

3- بنك القاهرة:

يطرح البنك شهادة بأقل 1% عن سعر الفائدة الحالي على الإيداع في البنك المركزي، ليسجل العائد 15.75% سنويا لمدة 3 سنوات، ويصرف عائدها شهريا.

4- بنك الكويت الوطني:

يقدم البنك شهادة بعائد أعلى من الفائدة المعلنة من المركزي (الكوريدور)، وتتباين نسبة الفائدة في هذه الشهادة حسب دورية صرف العائد، حيث يطرح البنك شهادة بفائدة متغيرة 17.75% على دورية العائد الشهري بأعلى 1% عن سعر الفائدة في البنك المركزي.

وترتفع الفائدة على الشهادة إلى 18% على دورية العائد الربع سنوي بأعلى 1.25% عن سعر الفائدة في بنك المركزي، وتصل إلى 18.25% على العائد النصف سنوي بفائدة أعلى 1.5% عن سعر في البنك المركزي.

5- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

يطرح شهادة بسعر فائدة تتراوح بين 16.25% على العائد الربع سنوي بأقل 0.5% عن سعر الفائدة بالبنك المركزي وتنخفض إلى 15.5% على العائد الشهري بأقل 1.25% عن سعر الفائدة في البنك المركزي.

6- بنك التجاري الدولي CIB:

يقدم شهادة بفائدة 15% يصرف عائدها كل 3 أشهر بأقل 1.75% عن 7- بنك SAIB:

يطرح شهادة بفائدة 16.75% يصرف عائدها كل 3 شهور.

8- البنك العربي الأفريقي الدولي:

يصدر البنك شهادة تحت اسم "اميرالد" وتمنح فائدة أقل من سعر الفائدة بالبنك المركزي لتسجل 15.25% للعائد الشهري، وبفائدة 15.5% على العائد الربع سنوي، و15.75% على دورية العائد النصف سنوي، و16% على العائد الذي يصرف سنويا.

9- بنك مصر إيران:

يطرح البنك شهادة تتباين فائدتها حسب دورية صرف العائد، وتبلغ الفائدة 16.75% على دورية صرف العائد الشهري، و17.25% على العائد الربع سنوي.

10- بنك قناة السويس:

تتباين الفائدة على حسب دورية صرف العائد، لتسجل 16.25% يصرف عائدها شهريا، و16.5% على العائد الربع سنوي، و16.625% يصرف عائدها كل 6 أشهر.

11- البركة:

يقدم البنك شهادة بفائدة 15% يصرف عائدها كل 3 أشهر، بأقل 1.75% عن سعر الفائدة بالبنك المركزي.

12- التنمية الصناعية:

يقدم البنك شهادة بفائدة 17% ويصرف العائد كل 6 شهور بأعلى 0.25% عن سعر الفائدة بالبنك المركزي .

13- البنك المصري لتنمية الصادرات:

يطرح شهادة بفائدة 17.75% يصرف عائدها شهريا.

14- البنك العقاري:

يقدم البنك شهادة بفائدة 16% يصرف عائدها شهريا بأقل 0.75% عن السعر في البنك المركزي.

15- المصرف المتحد:

يطرح شهادة بفائدة 16% يصرف عائدها شهريا بأقل 0.75% عن سعر بالبنك المركزي.

16- التعمير والإسكان:

يقدم البنك شهادة بسعر فائدة 16.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر.