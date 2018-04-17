الغرف التجارية: تخفيضات تصل إلى 30% في معرض سلع "رمضان كريم"

كتبت- منار الرخ:

عقد إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء شعبة المواد الغذائية لمناقشة الترتيبات النهائية لمعرض "رمضان كريم "، والذي ستنظمه الغرفة خلال أيام، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، ويشمل كافة السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين الرمضانية.

وكلف العربي الشعبة بترشيح عدد من المنافذ التي يمكن إقامة معرض" رمضان كريم" بها في مناطق مختلفة من محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مع مسئولي المحافظة حاليًا، لتحديد عدد من هذه المنافذ على أن تكون في الأماكن الأكثر احتياجًا وتستحق المساندة .

وقال العربي إن السلع التي ستعرض في هذه المعارض تقارب أسعار التكلفة.

وقال عمرو حامد رئيس شعبة المواد العذائية، إنه في غضون أيام قليلة سترفع الشعبة مذكرة وافية تتضمن بعض المناطق التي يمكن إقامة معارض للسلع بها، وسيتم مراعاة توزيعها الجغرافي والمناطق الأكثر احتياجًا والشعبية الأولى بالمساندة.

وقال أحمد فوزي نائب رئيس الشعبة، إن التخفيضات على أسعار السلع في معارض رمضان كريم، ستتراوح بين 15و30%.