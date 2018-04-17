البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
10:38 ص الثلاثاء 17 أبريل 2018
كتبت- دينا خالد:
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.28% عند مستوى 17670 نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.20%.
وكانت البورصة انهت تعاملات الأمس على ارتفاع جماعي بمؤشراتها، وارتفع المؤشر EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 17620 نقطة.
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