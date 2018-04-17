 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

10:38 ص الثلاثاء 17 أبريل 2018
البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.28% عند مستوى 17670 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.20%.

وكانت البورصة انهت تعاملات الأمس على ارتفاع جماعي بمؤشراتها، وارتفع المؤشر EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 17620 نقطة.

مؤشر EGX70 مؤشر EGX100 البورصة المصرية مؤشر EGX30

الخبر التالى:

منحة من الاستثمار الأوروبي لبنك تنمية الصادرات بقيمة 500 ألف يورو
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان