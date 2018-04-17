أسعار النفط ترتفع وسط خطر تعطل إمدادات

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من تعطيلات للمعروض ولاسيما في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة رويترز إن في حلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.75 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5%عن الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5%إلى 66.58 دولار للبرميل، بحسب الوكالة.

وقال متعاملون إن أسواق النفط تتلقى دعما من الشعور بوجود مخاطر كبير لحدوث تعطيلات مثل إمكانية اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتجدد العقوبات الأمريكية على إيران وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.