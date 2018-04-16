البنك الزراعي يفتح حسابات للمواطنين بدون مصاريف بمناسبة يوم الشمول المالي

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك بدأ تنفيذ توجيهات البنك المركزي بشأن اليوم العربي للشمول المالي ولمدة أسبوعين بدءا من أمس الأحد 15 أبريل وحتى نهاية الشهر الجاري تحت شعار "حساب لكل مواطن".

وأضاف القصير في بيان اليوم الإثنين، أن فروع البنك البالغ عددها 1210 فروع بدأت تقديم الخدمات البنكية خارج البنك من خلال تواجد الموظفين بالنوادي والقرى والنجوع ومراكز الشباب والجامعات وأماكن التجمعات والمناطق النائية والمهمشة.

وذكر القصير أن هذه الإجراءات تستهدف تقديم الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات البسيطة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.

ويقوم البنك بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، مع تخفيض المصاريف السنوية على الحساب بواقع 50% على الأقل، وفقا للقصير.