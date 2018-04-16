بورتو جروب: 2.1 مليار جنيه إيرادات متوقعة من المنطقة الشاطئية مشروع البحر الميت

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة بورتو جروب، إنها تتوقع إيرادات بقيمة 2.1 مليار جنيه من المنطقة الشاطئية من مشروع بورتو البحر الميت، والذي تم التعاقد عليه مع شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية "تطوير الأردنية" في فبراير 2013.

ويتكون مشروع بورتو البحر الميت المقام على مساحة 800 ألف متر مربع، من منطقتين إحداهما المنطقة الشاطئية المقامة على مساحة حوالي 19.5 ألف متر مربع، بمساحة إنشائية نحو 66.6 ألف متر مربع، والأخرى المنطقة الجبلية بمساحة 780.5 ألف متر مربع.

وقالت الشركة إن عدد وحدات المنطقة الشاطئية للمشروع 439 وحدة في 5 أبراج، بتكلفة استثمارية 1.6 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يتم إثبات إيراد الشركة خلال عام 2018 على عدد وحدات 70 وحدة تقريبا، بحسب البيان.

ولم يتم العمل بالمنطقة الجبلية حتى الآن، بحسب الشركة.