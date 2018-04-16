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البورصة ترتفع مع نهاية تعاملات الإثنين

03:11 م الإثنين 16 أبريل 2018
البورصة ترتفع مع نهاية تعاملات الإثنين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 17620 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بدافع من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 53.7 مليون جنيه، و20.9 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 53.7 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي هبط خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.15% إلى مستوى 17588 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 مؤشر EGX70 مؤشر EGX100

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