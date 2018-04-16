بنك الإسكندرية يهيئ 5 فروع في أبريل لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت - منال المصري:

قالت ليلى حسنى رئيسة مكتب المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في بنك الإسكندرية، إن البنك يعمل علي تأهيل 5 فروع خلال الشهر الجاري لتلائم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تخصيص أماكن الدخول والخروج بسهولة من وإلى البنك في إطار مبادرة الشمول المالي التي يطلقها البنك المركزي غدا.

وأضافت أن بنك الإسكندرية نجح في ضم ألف عميل بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي في إطار مبادرة لتطوير وتأهيل عدد من عمالة المهن الحرفية.

وأشارت ليلى إلى أن البنك يعمل مع العديد من الجهات المختلفة ويطلق مشاريع متنوعة منها دعم الفئات الأولى بالرعاية والتعليم والصحة في إطار دعم المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال جلسة "دور القطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص عمل جديدة" خلال المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، اليوم الإثنين.